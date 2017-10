Pinselohren gesichtet Fotofalle: Luchs in Main-Spessart nachgewiesen

Anfang Oktober wurde im Landkreis Main-Spessart mit einer Beobachtungskamera ein Luchs gesichtet. Wo genau das Tier her kommt, konnte das Bayerische Landesamt für Umwelt noch nicht mitteilen.

Im Landkreis Main-Spessart ist ein Luchs nachgewiesen worden. Wie das Bayerische Landesamt für Umwelt heute (23.10.) bestätigt, hat am 9. Oktober eine automatische Kamera zur Wildtierbeobachtung den Luchs fotografiert.

Fotofalle knipst Luchs im Spessart

Die Aufnahme sei bei der routinemäßigen Auswertung der Kamera entdeckt und durch Experten eindeutig als Luchs identifiziert worden, heißt es in der Mitteilung. Wo genau das Bild entstanden ist, teilt das Amt nicht mit. Woher dieser Luchs nach Main-Spessart eingewandert sein könnte, ist unklar. Das längere Fell des Luchses mit wenig ausgeprägtem Fleckenmuster deute darauf hin, dass dieses Tier nicht mit den Luchsen der ostbayerisch-böhmischen Population verwandt ist, so das Landesamt für Umwelt.

Strenger Artenschutz

Zuletzt ist ein Luchs Anfang Februar 2016 in Main-Spessart mit einer automatischen Kamera fotografiert worden. Die Tierart wurde früher gezielt bejagt. Vor über 300 Jahren wurde der letzte Luchs im Spessart geschossen. Seitdem galt die Tierart in der Region als ausgerottet, nun kommt der Luchs auf leisen Pfoten zurück. Luchse sind mittlerweile streng geschützt. Schwerpunkt der Verbreitung des Luchses in Bayern ist der ostbayerische Grenzraum.