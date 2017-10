Trauer um Wolfgang Bötsch Der CSU-Mann, der sein Ministeramt abschaffte

Wolfgang Bötsch ist tot. Er war der letzte Bundespostminister, schaffte sein Ministeramt selbst ab. Nun ist der CSU-Politiker im Alter von 79 Jahren in Würzburg gestorben. Das hat der BR aus CSU-Kreisen erfahren.

Für Altkanzler Helmut Kohl war Wolfgang Bötsch "ein streitbarer Franke mit einer klaren Sprache, mit einer Portion von herbem Charme, aber mit großem Durchsetzungsvermögen". Die Großväter Bauern und Schuhmacher, der Vater Eisenbahner. Wurzeln, die dem studierten Juristen als Bodenhaftung immer wichtig waren.

Ein schlitzohriger Franke

Vier Jahre war Wolfgang Bötsch im Bayerischen Landtag, ab 1976 insgesamt 29 Jahre im deutschen Bundestag. Seine Kennzeichen: effektiver Arbeitsstil, Abneigung gegen Umständlichkeit und Kleinkrämerei, garniert mit Humor und fränkischen Kraftworten. Mit deftigen Zwischenrufen im Bundestag kam oft ins Sitzungsprotokoll und wurde bundesweit bekannt.



In Würzburg hatte er zusammen mit Theo Waigel studiert, im Bundestag trafen sie sich wieder, dachten und handelten in Vielem gleich. Sie waren gegen die Kreuther Trennungsbeschlüsse von Franz Josef Strauß und als sein Freund Theo als Finanzminister ins Kabinett ging, wurde Wolfgang Bötsch Nachfolger als Landesgruppenchef der CSU. Der schlitzohrige Franke stritt für seine Überzeugung, wenn es sein musste mit kräftiger Wortwahl.

"Meckern ist immer leichter, als von anderen angemeckert zu werden." Wolfgang Bötsch

Einen Satz den er von beiden Seiten her erlebte, vor allem als letzter deutscher Postminister mit einem Auftrag zur Auflösung des eigenen Amtes.

Kohl: Bötsch hat sich um Staat und Vaterland verdient gemacht

Die Privatisierung der Post gilt als seine größte politische Leistung. Telekom und Post gehen an die Börse. "Dieser größte Börsengang in der europäischen Geschichte wird immer mit seinem Namen verbunden sein", sagte Theo Waigel über Wolfgang Bötsch. Es ist der 17. Dezember 1997 als ihm Bundeskanzler Helmut Kohl im Auftrag des Bundespräsidenten das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband verleiht.

Es ist der Tag, an dem das Bundespostministerium aufgelöst wird, weil der letzte deutsche Bundespostminister "seine Arbeit erfolgreich beendet hat", wie der Kanzler betonte. Er habe sich um Staat und Vaterland verdient gemacht. Kurz danach holt er sich beim Bundespräsidenten seine Entlassungsurkunde. Ungewöhnliche Umstände: Große Ehren für einen Politiker, der durch Fleiß sein eigenes Ministerium und somit auch seinen Posten erledigt hatte. Wolfgang Bötsch hat es so formuliert: "Das war mir von vornherein klar, dass es im Zuge der Globalisierung keines Postministerium bedarf."

Großer Fußballfan

Privat gab es für Wolfgang Bötsch die volle Breite des Lebens. Fußballfan, oft in den Stadien bei Länderspielen, Schirmherr des Würzburger Mozartfestes, Opernbesuche, nicht selten zusammen mit ehemaligen Postministerkollegen. Und so vollendet sich der Satz, den er zu seinem 70. Geburtstag sprach: "Ich war gern Politiker, ich war gern Minister – es wird wenige Leute geben, die ein so interessantes Leben gehabt haben. Ich bereue nichts."