BR-Programm Landesgartenschau in Würzburg

Am 12. April startet am Würzburger Hubland die diesjährige Landesgartenschau. Bis zum 7. Oktober werden über eine Million Menschen auf dem ehemaligen US Militärgelände erwartet.

In den nächsten Wochen werden wir uns hier bei Mittags in Mainfranken auf dieses Großereignis einstellen. Bei der Eröffnung am 12. April sind wir dann mit unserem Bayern 1-Magazin "Mittags in Mainfranken" live dabei - von 12.05 bis 13.00 Uhr.

Vom 19. bis 21. Mai sind die BR-Pfingsttage auf der Landesgartenschau in Würzburg – unter anderem mit der Bayern 3-Band und Sebastian Reich mit seiner Amanda.

Am 29. Juni läuft die "Auf geht’s"-Aufzeichnung für das BR Fernsehen auf der Landesgartenschau in Würzburg.

Das PULS-Wochenende auf der Landesgartenschau geht dann ab 7. Juli an den Start. Das junge Programm des BR ist mit einem Gartenfest zu Gast auf der Open Air-Bühne der Landesgartenschau in Würzburg.