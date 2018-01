Studio Mainfranken on Tour Landesgartenschau, Mainfrankentour und mehr

Im neuen Jahr dürfen sich die Hörer auf viele neue Termine freuen: Von April bis Juli sind die Reporter und Moderatoren des Bayern 1 Magazins "Mittags in Mainfranken" in ganz Unterfranken live unterwegs. Erleben Sie einmalige Einblicke und tolle Unterhaltung.

Am 12. April geht es gleich mit einem "Knaller" los: Die Landesgartenschau im neuen Würzburger Stadtteil "Am Hubland" wird eröffnet – und das Bayern 1 Magazin "Mittags in Mainfranken" ist live dabei, von 12.05 bis 13 Uhr.

Es folgt das Internationale Kinderfest am 6. Mai in Würzburg. Die Stadt Würzburg, die Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe (DAHW) und das BR-Studio Mainfranken laden mit 100 Vereinen und Organisationen von 11 bis 17 Uhr zum großen Familienfest. BR-Moderatoren präsentieren auf zwei Bühnen ein Unterhaltungsprogramm "von Kindern für Kinder". Denn der Erlös des Festes fließt wieder in ein internationales DAHW-Kinderhilfsprojekt.

Die weiteren Termine im Überblick

19. bis 21. Mai: BR-Pfingsttage auf der Landesgartenschau in Würzburg – unter anderem mit der Bayern 3-Band und Sebastian Reich mit seiner Amanda

6. Juni: Mainfrankentour "Unterwegs auf Bergen" – live vom Kreuzberg in der Rhön

13. Juni: Mainfrankentour "Unterwegs auf Bergen" – live von der Geishöhe im Spessart

20. Juni: Mainfrankentour "Unterwegs auf Bergen" – live vom Schwanberg

27. Juni: Mainfrankentour "Unterwegs auf Bergen" – live vom Saalecker Schlossberg

29. Juni: "Auf geht’s" – Aufzeichnung für das BR Fernsehen auf der Landesgartenschau in Würzburg

7. Juli: PULS-Wochenende - Das junge Programm des BR ist mit einem Gartenfest zu Gast auf der Open Air-Bühne der Landesgartenschau in Würzburg