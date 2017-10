Tragischer Kutschenunfall Nach Ehefrau stirbt nun auch der Mann

Das ältere Ehepaar war in Bergrheinfeld in der Straße "Im Keilgarten" am 25.09.17 mit einer Pferdekutsche gefahren. Nachdem das Zugpferd von einem Traktor aufgeschreckt wurde, rannte es in eine Hecke und die Kutsche kippte um. Beide Senioren wurden lebensgefährlich verletzt.

Nach der Erstbehandlung durch einen Notarzt wurden sie in ein Krankenhaus geflogen, wo die Ärzte nun auch dem 79-jährigen Ehemann nicht mehr helfen konnten. Diesen Sonntag (08.10.17) erlag er seinen schweren Verletzungen, so bestätigte es die Polizei.