Klinikum Main-Spessart Ab April wird nur noch in Lohr operiert

Auf dem Weg hin zum neuen Klinikum Main-Spessart gibt es schon im Frühjahr gravierende Änderungen. Die Operationssäle in Karlstadt und Marktheidenfeld sollen zum 1. April geschlossen werden. Operationen finden dann nur noch in Lohr statt.

Das hat die Leitung des Klinikums Main-Spessart am Dienstag (10.01.17) nach einer Werkausschuss-Sitzung bekannt gegeben.

Das Konzept sieht zudem lediglich noch eine zentrale Notaufnahme in Lohr vor, die Aufrechterhaltung einer Notfallversorgung in Karlstadt und Marktheidenfeld sei dagegen "medizinisch nicht vertretbar", hieß es. Stattdessen soll am künftigen Zentralklinikum in Lohr im Sommer 2017 eine Kassenärztliche Bereitschaftspraxis ihren Dienst aufnehmen.

Grüne kritisieren fehlende Nachnutzung

Darüber hinaus soll die Hauptabteilung Chirurgie in Karlstadt ebenfalls bis April schließen. Außerdem soll die Hand- und plastische Chirurgie abgeschafft werden, weil dafür in der Region kein Bedarf gesehen wird. Die Zusammenarbeit mit der Uniklinik Würzburg wird zum 1. April beendet. In anderen Bereichen wie Onkologie oder Spezialchirurgie soll die Zusammenarbeit mit der Uniklinik dagegen ausgebaut werden.



Kritische Stimmen zu dem Konzept kommen unter anderem von den Grünen im Landkreis Main-Spessart. Gerhard Kraft, Grünen-Fraktionsvorsitzender im Landkreis, kritisierte im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk, "dass von einer medizinischen Nachnutzung für die Standorte in Marktheidenfeld und Karlstadt offenbar überhaupt keine Rede mehr sein soll". Es scheine, so Kraft, als wolle die Klinikleitung die Standortdiskussionen für beendet erklären. Seiner Meinung nach müsse aber endlich auch für die Nachnutzungen der Kliniken in Marktheidenfeld und Karlstadt Konzepte vorgelegt werden.