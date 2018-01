Mehr verkaufte Karten, höhere Einnahmen Kissinger Winterzauber endet mit positiver Bilanz

Mit Spitzenmusikern aus Prag geht am Dreikönigstag der 19. Kissinger Winterzauber zu Ende. Bereits jetzt ziehen die Veranstalter eine positive Festivalbilanz. Der Kartenverkauf wurde gesteigert und die Einnahmen sind höher.

Im Bad Kissinger Regentenbau geht am Samstagabend (06.01.18) der 19. Kissinger Winterzauber feierlich zu Ende. Das Abschlusskonzert bestreitet das Symphonieorchester des Nationaltheaters Prag unter der Leitung von Gerd Schaller. Solistin am Klavier ist Luiza Borac. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Friedrich Smetana und Franz Liszt. Nach gut drei Wochen buntem Programm können die Veranstalter schon jetzt eine positive Festivalbilanz ziehen.

19. Kissinger Winterzauber: Kartenverkauf um 500 gesteigert

Wie der künstlerische Leiter des Kissinger Winterzaubers Bruno Heynen dem BR sagte, konnte der Kartenverkauf im Vergleich zum Vorjahr von 8.500 auf rund 9.000 Karten gesteigert werden. Auch die Einnahmen hätten sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Tendenziell habe der Kartenverkauf von Beginn an über dem Niveau des Vorjahres gelegen. "Wir sind sehr zufrieden", so Bruno Heynen. Vier der Konzerte waren seinen Angaben nach restlos ausverkauft, zwei mussten wegen großer Nachfrage in einen größeren Saal verlegt werden. Auch das Abschlusskonzert ist ein Verkaufsschlager. Es gibt dafür nur noch wenige Restkarten.