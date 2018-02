Gefährliches Spiel Kinder legen im Landkreis Schweinfurt Hindernisse auf Bahngleise

Am Wochenende haben Kinder zwischen Gädheim und Schonungen im Landkreis Schweinfurt Schottersteine und Äste auf die Bahngleise gelegt. Die Bundespolizei ermittelt jetzt, die Kinder sind noch unbekannt.

Anfangs hatten die Kinder am Samstagnachmittag (24.02.18) mehrere Schottersteine auf die Gleise gelegt und beobachtet, wie ein Güterzug darüber fuhr. Der Lokführer wurde darauf aufmerksam und benachrichtigte daraufhin die Leitstelle, die die nachfolgenden Züge warnte.

Kurz darauf kam ein Personenzug an die Stelle, an der diesmal Schottersteine und auch Äste auf den Schienen lagen. Da der Zug mit reduzierter Geschwindigkeit fuhr, konnte er rechtzeitig zum Stehen gebracht werden. Auch hier sah der Triebfahrzeugführer zwei Kinder an den Gleisen, die dann davon liefen.

Bundespolizei ermittelt

Nachdem die Polizei alarmiert wurde, suchten zwei Streifen der Landes- und Bundespolizei die nähere Umgebung nach den Kindern ab, konnten diese aber nicht mehr finden. Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Gleichzeitig warnt die Behörde vor derartigen Vergehen und betont, dass der Aufenthalt im Gleisbereich ausdrücklich verboten ist. Züge hätten einen sehr langen Bremsweg und könnten nicht ausweichen. Zudem könnten scharfkantige Splitter entstehen, die wie bei einer Explosion unkontrolliert umherfliegen und schwere Verletzungen und Schäden verursachen können.