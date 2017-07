Würzburger Kickers Krisengespräch zum Stadionausbau – keine Details bekannt

Zum Inhalt des Krisengesprächs zwischen der Stadt Würzburg und den Würzburger Kickers am Donnerstag (20.07.17) wollten beide Seiten keine Einzelheiten bekanntgeben. Bei dem Treffen ging es um den Ausbau des Stadions am Dallenberg.

Am 30. Juli wollen die Kickers zum ersten Heimspiel in der dritten Liga in ihrem Stadion auflaufen. Sollte bis dahin keine Lösung gefunden werden, ist das Heimspiel in Gefahr. Die Regierung von Unterfranken pocht bis Ende Juli auf eine Legalisierung der Aus- und Umbauten, die nach dem Aufstieg des Vereins für den Spielbetrieb in der 2. Liga vorgenommen worden waren.

"Es gab heute konstruktive Gespräche zwischen der Stadtverwaltung Würzburg und Vertretern der Würzburger Kickers. Es wurde dabei das weitere Vorgehen besprochen, das sich aus dem Schreiben der Regierung von Unterfranken ergeben wird. Dabei wurden verschiedene Handlungsmöglichkeiten ausgelotet, um den Spielbetrieb im Kickers-Stadion weiterzuführen." Claudia Lother Pressesprecherin der Stadt Würzburg

Für die nächste Stadtratssitzung am 27. Juli soll es eine Entscheidungsvorlage geben, hieß es von der Pressesprecherin der Stadt. In der vergangenen Saison hatten die Würzburger Kickers immer wieder Fristen verstreichen lassen, um die nötigen Unterlagen für das komplexe Genehmigungsverfahren vorzulegen.