Gefährlicher Leichtsinn Jugendlicher mit Softairwaffe im Würzburger Bahnhof

Im Würzburger Hauptbahnhof hat ein Jugendlicher am Mittwoch (21.02.18) einen Polizeieinsatz ausgelöst und sich selbst in Gefahr gebracht. Eine Zeugin sah, wie der 17-Jährige mit einer Schusswaffe im Hosenbund in der Bahnhofstoilette verschwand und alarmierte die Bundespolizei.

Von: Anke Gundelach