Helmut Kohls Erinnerungen Unterfranken als ein Stück Heimat

Die Erinnerungen von Helmut Kohl an Unterfranken als ein Stück Heimat wurden aufgezeichnet für das BR-Buch "Mainfränkische Sommerbilder":



Schon geografisch gesehen ist Unterfranken das Herz Deutschlands. Es grenzt im Zentrum der wiedervereinigten Bundesrepublik an Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen. Es ist das Land Balthasar Neumanns, und dort wächst ein köstlicher Wein. Beides zusammen ergibt einen traumhaften, kulturellen Humus.

Helmut Kohl in Würzburg

Auch für mich persönlich ist Unterfranken mit seiner Landschaft, seiner Kultur und seinen Menschen ein Mittelpunkt, ein Stück Heimat. Speziell mit der Region Würzburg und dem Landkreis Kitzingen bin ich durch Erinnerungen aus der Kindheit und Jugend eng verbunden. So stammt mein Vater aus Greußenheim bei Würzburg. Seine erste Stelle als Finanzbeamter trat er in Gerolzhofen an. Dort sind meine älteren Geschwister geboren. Ich selbst bin ein echter Pfälzer, denn der Vater wurde später nach Ludwigshafen versetzt. Doch meine familiären Beziehungen nach Unterfranken waren und sind sehr ausgeprägt, allein schon durch meine Mutter, die sich geradezu in die Region verliebt hatte. Mein Vater stammt zudem aus einer kinderreichen Familie, die Verwandtschaft in Franken war deshalb groß. Da gab es einen Onkel in Bamberg, eine Schwester in Kitzingen, dann ist ein Bruder in Greußenheim geblieben, wieder eine andere Schwester lebte in Höchberg, ein Bruder namens Kilian arbeitete in Würzburg bei der Post.

Mit dem Fahrrad nach Unterfranken

Dampflok in Unterfranken

Jedes Jahr in den Ferien sind wir mit dem Bummelzug nach Unterfranken gefahren, denn der D-Zug war zu teuer. Von 1937 an verbrachte ich den Sommer entweder in der Stumpfschen Mühle in Gerolzhofen oder bei der Familie Schwing in Brünnau bei Prichsenstadt. Am Bahnhof in Rottendorf holten mich die Schwings mit der Kutsche ab. Vier Wochen war ich dann bei ihnen zu Gast. Schon als Kind machte mir die Arbeit in der Mühle großen Spaß, vor allem die Tiere und die Landwirtschaft hatten es mir angetan. Ab 1942 bin ich nicht mehr mit dem Zug gekommen, sondern mit dem Fahrrad. Für mich als Jugendlicher war es eine große Herausforderung, an einem Tag von Ludwigshafen nach Unterfranken zu radeln. Die erste Station war Greußenheim, dann klapperte ich die Würzburger Verwandtschaft ab und fuhr weiter nach Kitzingen.

Ochsen fahren als gute Vorbereitung für die Politik

Idyll bei Ochsenfurt

Mein heimlicher Berufswunsch war Bauer zu werden. 1945 besorgten Verwandte in Kitzingen für mich eine Volontärstelle im Gut der Süddeutschen Zucker AG in Düllstadt. Es war eine strenge, aber gute Zeit, ich musste gewaltig zupacken. Bei allem was auf dem Hof zu tun war arbeitete ich mit, ging auf die Felder und half im Stall. Es gab nur einen Traktor auf dem großen Gut, deshalb mussten wir mit Ochsen fahren – ein schwieriges Geschäft, aber eine gute Vorbereitung für die spätere politische Laufbahn.

Jährliche Fahrt in die Abtei Münsterschwarzach

Morgendunst über der Abtei

Damals nahm auch meine Beziehung zu Münsterschwarzach ihren Anfang. Wenn ich sonntags zur Kirche wollte, wanderte ich zwei Kilometer über eine Wiese zur Abtei. Münsterschwarzach hatte eine hervorragende Landwirtschaft, der dortige Pater Ökonom war ein berühmter Landwirt. Von ihm habe ich als Bub viel gelernt. Meine Liebe zu Münsterschwarzach ist bis heute geblieben. Zwar war ich in den Studienjahren seltener dort, doch seitdem ich im Beruf bin und politische Verantwortung übernommen habe, besuche ich die Patres regelmäßig. Jedes Jahr im Advent fahre ich mit Mitarbeitern und Ministerkollegen ins Unterfränkische, vor allem wegen der Abtei. Meist landen wir in Kitzingen und treffen pünktlich zur Mittagsandacht in Münsterschwarzach ein.

Als Nassrasierer zweimal am Tag in den Spiegel schauen

Nicht nur für den Bundeskanzler, sondern auch für Helmut Kohl als ganz normalen Menschen sind die Besuche im Kloster wichtig. Wer versucht mit Anstand durch das Leben zu kommen, und wem sein Glaube wichtig ist, der muss sich immer selbst fragen: "Wo stehst du?" Ich sage dazu etwas salopp: Als Nassrasierer rasiere ich mich zweimal am Tag und muss dabei in den Spiegel sehen. Das ist für mich eine Blickrichtung, die niemand ersetzen kann, und ich frage mich daher: Was hast Du richtig und was falsch gemacht?

Die Hektik fällt ab

Münsterschwarzach

Wenn ich in der Mittagshora nach Münsterschwarzach komme, fällt die Hektik plötzlich von mir ab. Es werden die alten benediktinischen Gesänge gesungen, es wird gebetet. Und wer nicht völlig abgestumpft ist, empfindet das, auch wenn er nicht besonders religiös ist, als eine wichtige Erfahrung. Außerdem kommt bei den Benediktinern in Münsterschwarzach etwas hinzu, was man nicht von jedem Kloster sagen kann: Es strahlt eine große spirituelle Kraft aus. Der Konvent der Missionsbenediktiner übersetzt das "Ora et labora", also das "Bete und arbeite", so, dass es der Welt zugewandt ist. Mönche aus Zentralafrika, Asien oder Lateinamerika sind ständig zu Gast. Daraus ergibt sich eine große Weltoffenheit. Wichtig sind dabei auch die jungen Leute im Gymnasium. Durch die Buben und Mädchen aus der Region ergibt sich eine Perspektive auf die Zukunft hin.

Prachtexemplar von Abt

Schließlich hat Münsterschwarzach für mich auch noch eine stark menschliche Komponente. Warum sollte ich das nicht sagen? Hier lebt und wirkt ein Abt, ich möchte sogar sagen ein Prachtexemplar von einem Abt, mit dem ich seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden bin. So gibt es viele Gründe, jedes Jahr einmal nach Münsterschwarzach zu fahren, um Stunden der Besinnung und Einkehr zu erleben und Kraft zu schöpfen.