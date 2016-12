Modellversuch in Schweinfurt und Schwebheim Diakonie richtet Häuser für mehrere Generationen ein

Die Diakonie richtet im Zentrum von Schweinfurt und in der Mitte Schwebheims werden zwei sogenannte Mehrgenerationenhäuser ein. In den Gebäuden sollen Angebote gemacht werden, die sich an Menschen verschiedener Generationen richten.

Laut Jochen Kessler-Rosa, dem Geschäftsführer des Diakonischen Werks in Schweinfurt wird das ehemalige Jugendhaus in der Schweinfurter Innenstadt zwischen der St. Johannis-Kirche und dem Marktplatz umgestaltet. In Schwebheim wird eine Etage des Bürgerhauses für das neue Angebot freigemacht. In beiden Gebäuden sollen künftig beispielsweise Großeltern mit ihren Enkeln etwas gemeinsam unternehmen können, es soll Begegnungsmöglichkeiten von Einheimischen und Migranten, von Menschen mit und ohne Handicap oder von an Demenz erkrankten Menschen mit ihren Angehörigen geben. Mitte März sollen beide Einrichtungen offiziell eröffnet werden.

Projekt wird gefördert

Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben hat laut Kessler-Rosa grünes Licht gegeben, beide Einrichtungen vier Jahre lang mit jeweils 30.000 Euro pro Jahr zu fördern. Von der Stadt Schweinfurt und der Gemeinde Schwebheim werden jährlich jeweils 10.000 Euro zugeschossen. Das Diakonische Werk Schweinfurt investiert jeweils noch 20.000 Euro. So soll gewährleistet werden, dass beide Einrichtung wöchentlich 20 Stunden geöffnet sind.