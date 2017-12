Imagekampagne zieht Bilanz Großstädter nach Bad Kissingen locken – geht das?

Graue Bilder einer Metropole, von der Kamera abgewandte Menschen, eine Stimme aus dem Off fragt über melancholischer Melodie: "Wo ist das Leben hin, das Sie sich so gewünscht haben?" – Mit diesem Imagefilm versucht der Landkreis Bad Kissingen, enttäuschte Großstädter für den Landkreis zu gewinnen.

Landrat zufrieden

Im November vergangenen Jahres lancierte der Landkreis die Werbekampagne. Landrat Thomas Bold (CSU) gibt sich zufrieden:

"Wir haben aber sehr positive Rückmeldungen in verschiedenen Bereichen. Wir merken Unternehmen wollen mitmachen, beteiligen sich an der Kampagne aktiv. Wir merken, es kommen Rückkehrer, die in München oder Frankfurt aufmerksam werden auf die Kampagne, also genau das was wir uns vorgestellt hatten, greift auch." Thomas Bold (CSU)

Unternehmerin: Keine konkreten Ergebnisse, aber nicht enttäuscht

In kurzen Filmen haben auch Unternehmen den Standort beworben. Elisabeth Müller leitet eines davon: Laboklin, einen Labordienst für Tierärzte. Eine konkrete Wirkung kann sie nicht ausmachen, auf die Frage, was ihr die Kampagne gebracht hat, meint sie:

"Nichts. Oder nichts, was ich unmittelbar gesehen hätte. Das war aber auch gar nicht etwas, was wir erwartet haben. Wir haben nicht erwartet, dass wir bei der Standortkampagne mitmachen und dass anschließend 50 Leute an der Tür klopfen und sagen: 'Dürfen wir jetzt bitte für sie arbeiten?' Das war nicht meine Erwartung, von daher bin ich auch nicht enttäuscht worden." Elisabeth Müller, Laboklin

Von München nach Bad Kissingen

Tanja Schramek, geboren und aufgewachsen in München, fällt in die Zielgruppe der Kampagne. Seit zwei Monaten lebt Schramek nun in Bad Kissingen. Ihr hat die Kampagne vor allem dabei geholfen, in der neuen Heimat einen Job zu finden:

"Ich habe zufällig davon erfahren und habe mich dann an den Initiator der Standortkampagne gewandt. Der konnte dann Kontakte herstellen zu Firmen, die Bedarf an qualifizierten Fachkräften hatten und so kam es dann dazu, dass ich hier einen ganz tollen Job gefunden habe." Tanja Schramek, Neu-Bad Kissingerin

Schramek wird auch in einem der Spots des Landkreises vorgestellt -"Ich habe eigentlich schon mein Leben lang gewusst, dass ich nach Bad Kissingen ziehen möchte", ist dort von ihr zu hören.

Kampagne kostete bislang 175.000 Euro

Plakate in U-Bahnhöfen deutscher Großstädte wie München und Frankfurt am Main, ein Imagefilm, der in Kinos läuft, eine Internetseite, die neben freien Stellen unter anderem auch Wohnungen und zum Kauf stehende Häuser sowie Schulen und Krankenhäuser anzeigt: Damit will der Landkreis auf die Vorzüge der Bäderregion hinweisen. Die Kosten der Kampagne, die zu 80 Prozent vom bayerischen Heimatministerium gefördert wird, belaufen sich bislang auf 175.000 Euro.