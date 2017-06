Rauchwolken und Sperren Großbrand in der Zuckerfabrik Ochsenfurt

Dicke Rauchwolken bis in die Nacht - ein Großaufgebot an Feuerwehreinsatzkräften war noch lange mit Löscharbeiten beschäftigt. Das Feuer im Südzuckerwerk Ochsenfurt begann am Abend, als ein Lärmschutzwall aus Strohballen in Brand geraten war.

Von: Jochen Wobser