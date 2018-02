Generalvikar Franz Jung wird neuer Bischof Weihbischof gratuliert Würzburgs künftigen Bischof

Der Würzburger Weihbischof Ulrich Boom als Diözesanadministrator hat den ernannten Bischof von Würzburg, Franz Jung, in Mainz getroffen und ihn beglückwünscht. Anfang März will Jung seine künftige Diözese erstmals besuchen.

Die Mitglieder des Domkapitels zu Würzburg werden am Dienstag (27.02.18) den ernannten Bischof in Speyer besuchen. In der Folgewoche wird dann der künftige Bischof in die Bischofsstadt Würzburg kommen.

"Ich freue mich, dass Sie zu uns kommen und wünsche Ihnen Gottes Segen für den gemeinsamen Weg mit den Menschen in Mainfranken, im Land des heiligen Kilian." Weihbischof Ulrich Boom

Im Dom zu Mainz hatte der künftige 89. Bischof von Würzburg die Fastenpredigt zum Psalmwort "Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören" gehalten. Als Geschenk überreichte Weihbischof Boom ein Paket mit Frankenwein sowie die fünfbändige Heftreihe zur Geschichte des Bistums Würzburg. In einem ersten Gruß an die Menschen im Bistum Würzburg sagte der ernannte Bischof:

"Ich freue mich auf die ersten Begegnungen mit Ihnen in den kommenden Wochen und lade alle ein zur gemeinsamen Arbeit in unserem Bistum. Ich freue mich, mit ihnen diesen Weg gehen zu dürfen." Würzburgs künftiger Bischof, Franz Jung

Kommunikation bei Seelsorgekonzept wichtig



Über den neuen Würzburger Bischof heißt es, er sei ein entscheidungsstarker Gestalter, er habe strategischen Weitblick und er habe souverän eine Gemeindepastoral mitgestaltet, bei der unter breiter Mitwirkung der Basis ein neues Seelsorgekonzept umgesetzt wurde. Eine ähnliche Aufgabe steht ihm im Bistum Würzburg bevor. Im Bayerischen Rundfunk äußerte er sich am Montag (19.02.18) verständlicherweise zurückhaltend.

Er könne aus der Ferne keine Diagnose stellen, er werde sich das vor Ort anschauen. "Es wird ja kompetente Menschen geben, die schon vorgedacht haben, die den Prozess vorbereitet haben und dann müssen wir schauen was wir daraus machen, gemeinsam." Zum eigenen erfolgreichen Seelsorgekonzept in Speyer meinte Franz Jung:

"Was ich dazu beitragen konnte war Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation." Würzburgs künftiger Bischof, Franz Jung

Wann die Bischofsweihe im Würzburger Kiliansdom und die Amtsübernahme stattfinden soll, ist noch offen. "Auf jeden Fall vor den Sommerferien“ meinte der künftige Bischof im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Bis dahin leitet Weihbischof Ulrich Boom als Diözesanadministrator die Diözese Würzburg.