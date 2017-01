Glatteisunfälle in Unterfranken Lkw-Fahrer stirbt auf der A71

Unmittelbar vor dem Unfall hatte sich in gleicher Fahrtrichtung ein zweiter Unfall mit einem Lkw ereignet. Dabei verlor ein 41-jähriger Lkw-Fahrer ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Anhänger seines Gespanns kippte auf die Seite und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Liegen. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Ob die beiden Unfälle in Zusammenhang stehen ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Straßen können noch immer spiegelglatt sein

Daneben ereigneten sich in der Nacht und am Morgen noch weitere Unfälle. So stellte sich auf der B286 bei Bischofsheim (Lkr. Rhön-Grabfeld) ein Lastwagen quer. Bei Prichsenstadt (Lkr. Kitzingen) und Obersinn (Lkr. Main-Spessart) sind gegen 4 Uhr insgesamt drei Autos auf Glatteis verunglückt. Daneben kam es in den Landkreisen Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen zu weiteren Unfällen auf spiegelglatten Fahrbahnen.

Die Polizei mahnt die Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht. Obwohl der Winterdienst seit Mitternacht pausenlos im Einsatz ist, könne es noch immer punktuell zu Glätte kommen – vor allem in den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld.