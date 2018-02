Testlauf vor Narrenvolk im Saal Gelungene Generalprobe für Fastnacht in Franken in Veitshöchheim

Generalprobe geglückt, Testpublikum entzückt: Vor rund 600 Narren ging am Donnerstagabend (01.02.18) in den Veitshöchheimer Mainfrankensälen die Generalprobe für "Fastnacht in Franken" über die Bühne. Einhelliges Fazit: Auch heuer hat die Prunksitzung des Fränkischen Fastnachtverbands das Zeug zum Quotenrenner.