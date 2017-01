Markenpiraterie Drei Tonnen gefälschte Wälzlager von SKF entdeckt

Der Wälzlagerproduzent SKF in Schweinfurt war mit der Polizei im Kampf gegen gefälschte Produkte mit seinem Namen erfolgreich. Laut Unternehmen wurden bei einem Händler in Deutschland drei Tonnen gefälschter Wälzlager mit dem Namen SKF entdeckt.

Zuvor hatten Fahnder bei der Suche nach gefälschten SKF-Lagern in Kenia, China und Spanien Erfolg. Laut dem Unternehmen kann die Verwendung gefälschter Wälzlager katastrophale Folgen haben. Markenschützern von SKF sind Fälle bekannt, bei denen Getriebe von Formel 1-Boliden zerfetzt wurden oder auch Häuser durch heiß gelaufene Pumpen abgebrannt sind. Laut SKF hätte es in Australien sogar zu einem Stromausfall in einem Drittel des Bundesstaates Victoria kommen können, nachdem dort ein gefälschtes Großlager in einem Kraftwerk aufgetaucht war.

Kundenreklamation gab entscheidenden Hinweis

In Deutschland wurden die Fahnder durch die Beschwerde eines Anwenders auf die richtige Fährte geführt. „Der Kunde war sehr verärgert über den vorzeitigen Ausfall eines Lagers“, wird Jens Mehlhorn, Kundenbetreuer bei SKF, in der Pressemitteilung zitiert. Als der Anwender und SKF der Schadensursache auf den Grund gingen, stellten sie fest, dass es sich bei dem Lager um eine Fälschung handelte.

Deutschlandweit größter Einzelfall

Diese Kundenreklamation führte bei SKF zu umfangreichen Analysen und Recherchen. Die dabei gesammelten Indizien deuteten schließlich auf einen nicht autorisierten Händler hin. Die Entdeckung der drei Tonnen gefälschter Lager war für SKF bislang der größte „Einzelfang“, der dem Unternehmen bislang in Deutschland gelungen ist. Das Unternehmen erhält wöchentlich Verdachtsfälle zur Prüfung. Plagiate sind sehr geschäftsschädigend für die produzierenden Unternehmen.