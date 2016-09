Bundesligataugliche Arena für Würzburg Stadt beteiligt sich an Stadiongesellschaft

Das Fußballstadion am Würzburger Dallenberg soll bundesligatauglich gemacht werden. Der Stadtrat sprach sich für eine städtische Beteiligung an einer Stadiongesellschaft aus. Auch andere Veranstaltungen sollen dort stattfinden können.

Insgesamt strebt die Stadt eine Beteiligung an der Stadiongesellschaft im Bereich zwischen 26 und 49 Prozent im Gegenwert von maximal sieben Millionen Euro an. Diesen Betrag hatte Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) bei der Aufstiegsfeier im Grafeneckart Ende Mai in Aussicht gestellt.

"Ich freue mich über die große Zustimmung. Die Risiken sind offen benannt, sie sind allerdings auch gedeckelt: Wir investieren in keine Profimannschaft, wir investieren in professionelle Infrastruktur und dies wird – so will es das Konstrukt – auch weiteren Amateuren und neuen Veranstaltungsformaten in unserer Stadt nutzen." Christian Schuchardt (CDU), Oberbürgermeister von Würzburg

Kämmerer Robert Scheller präzisierte die im Mai auf den Weg gebrachte Planung, die darauf abzielt, den Würzburger Kickers die im Profifußball geforderte Infrastruktur zu bieten. Das Stadion kann zudem für weitere Veranstaltungen oder Sportevents gepachtet werden. Zudem verständigte man sich auf elf Eckpunkte wie die Sanierung, der Ausbau und der Unterhalt des Sportstadions am Dallenberg organisiert werden soll.

Grundstückskauf hat Priorität

In einem ihrer ersten Schritte wird die neue Stadiongesellschaft das Grundstück, auf dem das Stadion am Dallenberg steht, kaufen. Der Kauf wird nach Angaben der Stadt den Löwenanteil der städtischen Zuwendungen ausmachen. Die Finanzmittel in Höhe von bis zu sieben Millionen Euro werden den städtischen Haushalt 15 bis 20 Jahre belasten.