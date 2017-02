Rückkehr in Rekordzeit Geiselwind meldet vorzeitige Storchen-Ankunft

Der Bürgermeister von Geiselwind an der A3, Ernst Nickel, hat seit sieben Jahren einen wichtigen Nebenjob: Er ist Storchen-Pate. Jetzt meldet er die Ankunft des Storchenmannes - so früh wie noch nie in Geiselwind.

Von: Jürgen Gläser