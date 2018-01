Schwerer Verkehrsunfall Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß bei Niederberg

Laut Polizei war eine 29-jährige Autofahrerin gegen 8.30 Uhr von Großwallstadt kommend in Richtung Niedernberg unterwegs, als sie aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn kam und dort mit einem entgegenkommenden Wagen, den ein 64-Jähriger steuerte, kollidierte. Ersthelfer befreiten die 29-Jährige aus ihrem Fahrzeug und reanimierten sie. Sie wurde mit schwersten Verletzungen ins Aschaffenburger Klinikum eingeliefert. Auch der 64-Jährige wurde schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Frankfurter Krankenhaus geflogen. Seine 54-jährige Beifahrerin kam mit leichteren Verletzungen in eine Klinik.

Die Verbindungsstraße zwischen Großwallstadt und Niedernberg war aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten zwei Stunden komplett gesperrt.