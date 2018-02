Blutiger Ehestreit Frau verletzt Ehemann mit mehreren Messerstichen

In Gemünden soll eine 39-Jährige am Montagmorgen mit einem Messer auf ihren Ehemann eingestochen haben. Der Mann wurde laut Polizei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Frau sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Von: Anke Gundelach