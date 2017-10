Zusammenstoß mit voll besetztem Pkw Frau bei Unfall nahe Großmannsdorf lebensgefährlich verletzt

Ein mit einer Familie voll besetzter Pkw stieß am Freitagabend mit einem Kleinwagen zusammen. Die darin sitzende Fahrerin wurde lebensgefährlich verletzt.

Eine 63-jährige Frau, die mit ihrem Kleinwagen aus Gossmannsdorf kommend die B303 kreuzen wollte, übersah den herannahenden dunklen VW Passat der Familie und überquerte die B303.

Der Vater der jungen Familie, der aus Richtung A70 kommend die Bundesstraße befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte mit voller Wucht in den Kleinwagen.

Feuerwehr schneidet Fahrerin aus Auto

Das Fahrzeug der Frau wurde auf Höhe der Vorderachse so heftig getroffen, dass sie von der Feuerwehr aus dem Auto geschnitten werden musste. Bei dem Unfall erlitt die 63-Jährige so schwere, lebensgefährliche Verletzungen, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Würzburg gebracht werden musste.

Familie leicht verletzt in die Klinik

Die vierköpfige Familie mit ihren beiden Kindern im Alter von elf und 16 Jahren hatte laut Aussage der Polizei einen Schutzengel und wurde nur mit leichten Verletzungen in die Klinik nach Schweinfurt verbracht.

Die B303 musste an der Unfallstelle zwei Stunden komplett gesperrt werden, bevor der Verkehr langsam durch den Bereich geleitet werden konnte.