Abschied nach 400 Jahren Franziskaner verlassen Dettelbach

Die Franziskaner geben nach 400 Jahren ihr Kloster in Dettelbach auf. Am Sonntag ist offizielle Verabschiedung der Brüdergemeinschaft. Der Abschied von Dettelbach fällt Pater Richard und seinen vier Mitbrüdern nicht leicht.

Bischof Friedhelm Hofmann wird die Franziskaner mit einer Eucharistiefeier in der Wallfahrtskirche Maria im Sand verabschieden. Und viele, die alljährlich nach Dettelbach pilgern, werden am Sonntag bei dem Gottesdienst um 15 Uhr 30 dabei sein.

Schwerer Schritt für die Brüdergemeinschaft

In den Gängen der Klosteranlage stehen schon die Umzugskisten und die gepackten Koffer. Der Abschied von Dettelbach falle den Franziskanern nach vier Jahrhunderten gelebter Tradition nicht leicht, betont Pater Richard Hessdörfer. Er ist der langjährige Guardian des Klosters in Dettelbach. Er selbst wechselt ins Kloster Engelberg bei Großheubach. Dann sind die Franziskaner dort zu dritt. Die fünf anderen Patres und Brüder gehen auf den Kreuzberg, nach Vierzehnheiligen, Füssen und München.

Nachwuchs und Perspektiven fehlen

Bislang hatten die Brüder "fünf Pfarreien und zehn Kirchtürme" betreut und daneben an die 70 Prozessionen mit etwa 10.000 Wallfahrern im Jahr. Dazu sehen sie sich aufgrund sinkender Mitgliederzahlen und des hohen Altersdurchschnitts nicht mehr in der Lage. Ein Verbleib der Franziskaner allein in der Wallfahrts-Seelsorge, ohne Verantwortung für die Pfarrei - das sei auf Dauer aber keine zukunftsfähige Lösung, teilte der Orden mit. Die Klosterkirche selbst gehört zur Dettelbacher Pfarrei Sankt Augustinus. Der ernannte Pfarrer Uwe Hartmann, der zum 1. März 2017 seinen Dienst aufnimmt, wird zugleich Rektor der Wallfahrtskirche sein und, unterstützt von einem Pfarrvikar, die Wallfahrtsseelsorge wahrnehmen, teilt die Diözese mit.

Erst vor zwei Jahren hatten die Franziskaner das Kloster Altstadt bei Hammelburg im Landkreis Bad Kissingen aufgeben müssen. In Deutschland gehören den Franziskanern noch 300 Brüder an. Ein Drittel ist über 80, ein weiteres Drittel über 70 und nur ein Drittel unter 70 Jahre alt.