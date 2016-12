Weihnachten: Fest der Krise Hochbetrieb für Würzburger Telefonseelsorge

An Weihnachten bricht für viele Menschen eine Welt zusammen: Statt Harmonie und Besinnlichkeit erleben sie Streit und Unfrieden, was sie in eine tiefe Krise stürzt. Das bedeutet viel zu tun für die Telefonseelsorge, auch in Würzburg.