Dritte Liga im Visier FC Schweinfurt 05 gliedert erste Mannschaft aus

Die GmbH heißt künftig "1. FC Schweinfurt 1905 Fußball GmbH". Der 1. FC Schweinfurt 1905 muss an dieser GmbH nach den Regelungen des Bayerischen Fußballverbandes beziehungsweise des DFB stets mit 50 Prozent plus eine Stimme der stimmberechtigten Anteile vertreten sein. Der Vorsitzende Markus Wolf erklärte, dass der Verein in den vergangenen Monaten die formalen Voraussetzungen für eine Ausgründung der ersten Mannschaft in Form einer GmbH geschaffen habe.

"Mit der Satzungsänderung ist es dann beispielsweise möglich, dass Vorstandsmitglieder Verträge mit dem Verein schließen, was insbesondere die kostenlose Überlassung des VIP-Zeltes und Darlehensverträge betrifft." Jürgen Scholl, Verwaltungsrats-Vorsitzender des FC Schweinfurt 05

Das Stammkapital beläuft sich auf 250.000 Euro, wovon der 1. FC Schweinfurt 05 nach derzeitiger Planung 125.001 Euro übernimmt. Die Ausgründung soll noch in der laufenden Saison 2016/ 2017 erfolgen. Die Ausgliederung der ersten Mannschaft gilt als organisatorische Voraussetzung für den Aufstieg in die Dritte Liga, die der Verein laut seinem Pressesprecher in näherer Zukunft anstrebt.

Derzeit spielt der FC Schweinfurt 05 in der Regionalliga Bayern