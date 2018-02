BR-Kultsendung 4,21 Millionen Menschen sahen "Fastnacht in Franken" – Spitzenwert bei jungen Zuschauern

Bundesweit sahen 4,21 Millionen Zuschauer die "Fastnacht in Franken", die Prunksitzung des Fastnacht-Verband Franken, im BR Fernsehen. In Bayern lag die Einschaltquote bei 51,6 Prozent. Bei den jungen Zuschauern kam die Sendung mit 31,4 Prozent so gut an wie nie.

Mit einem hochkarätigen Programm erreichte die diesjährige Ausgabe von "Fastnacht in Franken" Spitzenwerte. Durchschnittlich 4,21 Millionen Zuschauer – 2,48 Millionen aus Bayern und nochmals 1,73 Millionen außerhalb des Freistaats – verfolgten die Live-Sendung aus den Mainfrankensälen im unterfränkischen Veitshöchheim. Der Marktanteil in Bayern lag bei 51,6 Prozent. Damit dürfte die diesjährige Ausgabe von "Fastnacht in Franken" auch 2018 wieder an der Spitze der erfolgreichsten Sendungen in allen Dritten Programmen in Deutschland stehen. Gleichzeitig ist sie die zweiterfolgreichste Sendung des BR Fernsehens seit 1991. 7,4 Mio. Zuschauer in Deutschland schalteten sich zumindest kurz in die Livesendung ein. Im Schnitt verfolgte jeder Zuschauer das närrische Treiben im BR Fernsehen für 157 Minuten. Beim jüngeren Publikum kam die Live-Übertragung der Prunksitzung so gut an wie nie: Fast jeder dritte Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren verfolgte die "Fastnacht in Franken": 31,4 Prozent Marktanteil wurden erzielt.

"Seit vielen Jahren ist die »Fastnacht in Franken« unser Programm-Highlight, auf das sich die Zuschauer lange vorher freuen. Sie sind auch in diesem Jahr voll auf ihre Kosten gekommen: Die Mischung hat einfach gepasst! Ich freue mich, dass die großartige Leistung der Künstler, des Fastnacht-Verband Franken und des Teams vom BR Studio Franken wieder mit einer so großen Resonanz belohnt wurde." Ulrich Wilhelm, Intendant des Bayerischen Rundfunks

BR Fernsehen meistgesehener Sender in Bayern

Bei einem gestrigen Tagesmarktanteil von 28,6 Prozent für das BR Fernsehen hatten die anderen Programme in Bayern keine Chance: Das ZDF, auf Platz 2 der meisteingeschalteten Programme, kam gestern auf 8,6 Prozent, Das Erste und RTL auf je 8,4 Prozent Marktanteil. Alle anderen Sender blieben deutlich darunter.

"Was für ein Erfolg! Ich bin begeistert, dass die »Fastnacht in Franken« ihren unglaublichen Erfolg vom vergangenen Jahr 2018 auf diese Weise fortgeschrieben hat. Dass die Sendung neue Spitzenwerte bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht hat, freut mich ganz besonders. Die »Fastnacht in Franken« ist dank der hervorragenden Arbeit und allergrößten Leidenschaft von Fastnacht-Verband Franken und dem BR Studio Franken eine Qualitätsmarke, die ganz Deutschland begeistert. Der Titel als erfolgreichste Sendung eines Dritten Programms wird der »Fastnacht in Franken« auch 2018 wieder kaum zu nehmen sein." Dr. Reinhard Scolik, Fernsehdirektor des Bayerischen Rundfunks

Live-Stream auf BR.de

Die eigens für "Fastnacht in Franken" eingerichteten Live- und Eventstreams, über die bereits vor Beginn der Sendung das Schaulaufen der bayerischen Prominenz aus Politik und Gesellschaft auf dem Roten Teppich verfolgt werden konnte, wurden im Internet auf BR.de 57.000 Mal aufgerufen. Darüber hinaus kam das Onlineangebot zu "Fastnacht in Franken" mit seinen Bildergalerien, Kommentaren und O-Tönen auf knapp eine halbe Million Abrufe.

"Die »Fastnacht in Franken« ist einzigartig – und einfach mitreißend! Wir vom BR Studio Franken sind glücklich und stolz, dass die gestrige Sendung wieder ein so großes Publikum vor dem Fernsehbildschirmen zuhause und im Internet gefunden hat. Dreieinhalb Stunden Bühnenprogramm vom Feinsten sprechen für sich – ein Riesen-Dankeschön an das gesamte Redaktions- und Produktionsteam, das die Sendung seit Wochen bis ins Detail vorbereitet hat, an die herausragenden Künstler, die wieder alles gegeben haben, und an unseren bewährten Partner, den Fastnacht-Verband Franken." Dr. Kathrin Degmair, Leiterin des Studio Franken

Hochkarätiges Programm bei "Fastnacht in Franken"

Über die lange Sendestrecke von über dreieinhalb Stunden bot die Prunksitzung des Fastnacht-Verband Franken Tanz, Musik und Büttenreden mit zeitgeschichtlicher Satire und Humoristischem aus Alltag und Politik. Bekannte und beliebte Künstler der fränkischen Unterhaltung sorgten für einen kurzweiligen Abend. Im Saal verfolgten bayerische Spitzenvertreter aus Politik und Gesellschaft das närrische Treiben – unter anderem die Vizepräsidentin des Bayerischen Landtags Inge Aures, der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder sowie zahlreiche bayerische Minister, Fraktionsvorsitzende, Parteivorsitzende sowie Bundestags- und Landtagsabgeordnete. Durch die besondere Situation in diesem Jahr mit den andauernden Koalitionsverhandlungen in Berlin war bis zur letzten Minute offen, welche Ehrengäste letztlich im Publikum sitzen würden. Das stellte die Künstler und auch die Redaktion vor eine besondere Herausforderung.