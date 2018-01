Über 40 Stunden Programm BR startet in die fränkische Fastnachts-Saison

Die Fastnacht in Franken wird in diesem Jahr in 15 Neuproduktionen mit gut 40 Stunden Sendezeit im BR Fernsehen präsentiert. Höhepunkt wird dabei wieder die Prunksitzung "Fastnacht in Franken" des Fastnacht-Verbands Franken sein.

Wie der Bayerische Rundfunk im Rahmen einer Pressekonferenz in Würzburg mitteilte, erzielt die Sendung seit vielen Jahren die höchsten Einschaltquoten im BR Fernsehen. Im vergangenen Jahr lockte die Livesendung bundesweit rund 4,5 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Das entspricht einer Einschaltquote von über 52 Prozent. In diesem Jahr wird "Fastnacht in Franken" am 2. Februar ab 19 Uhr ausgestrahlt.

"Fastnacht ist Brauchtum, und die Fastnachtsendungen, die wir im BR Fernsehen vor allem haben, sind absolute Klassiker." Dr. Kathrin Degmair, Leiterin BR-Studio Franken

Auftakt "Närrische Weinprobe"

Den Auftakt der fränkischen Fastnacht im BR Fernsehen bildet die "Närrische Weinprobe", die am kommenden Freitag (12.01.18) um 19.30 Uhr aus dem Staatlichen Hofkeller in Würzburg gesendet wird. Am Sonntag, 28. Januar wird zwischen 12.00 und 13.55 Uhr der "Brauchtumsumzug" aus Spalt in Mittelfranken übertragen. Hier wird Fastnachtsbrauchtum aus ganz Deutschland gezeigt. Am Sonntag, 11. Februar, wird in der Sendung "Wehe wenn wir losgelassen" der Nachwuchs der fränkischen Narren in Veitshöchheim präsentiert. Neu sein wird am Faschingsdienstag die Übertragung des "Großen Fastnacht-Kehraus" aus Hof zwischen 20.15 und 21.45 sowie zwischen 22.00 und 0.15 Uhr.

Die Sendungen im Überblick: