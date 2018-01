Zeit für Kinder und Familien Familienpaten im Landkreis Main-Spessart gesucht

Das Problem kennen junge Familien: Ihnen fehlen Netzwerke aus Großeltern und Verwandten, die unterstützend zur Seite stehen können. Aber verschiedene Situationen im Alltag, etwa die Geburt eines weiteren Kindes, Krankheit, Behinderung, Schwierigkeiten in der Schule, können leicht zur Überlastung von Müttern und Vätern führen. In solchen Situationen könnten Familienpaten unterstützen, für einen begrenzten Zeitraum, etwa ein bis zwei Stunden die Woche einspringen.

Familienpaten unterstützen

Ihre Hilfe kann vielfältig sein: Spielen, Sport, Spazieren gehen, Einkaufen, bei Hausaufgaben unterstützen, Kinder abholen – einfach Zeit haben für die Kleinen haben. Damit bringen sie für die gesamte Familie Entlastung und Entspannung. Fachleute bilden die Familienpaten fort und begleiten die Einsätze fachlich. Angehende Familienpaten werden nach einem Einstiegsabend an drei Wochenenden geschult. Im Landkreis Main-Spessart waren letztes Jahr schon sieben Familienpaten tätig.

Zwei Informationsveranstaltungen sind am 20. Februar, 18.00 Uhr, im Landratsamt Main-Spessart in Karlstadt und am 21. Februar, 18.00 Uhr, im Hotel "Zur Schönen Aussich" in Marktheidenfeld geplant.