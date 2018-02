Bevorstehende Zwangsräumung Iphofen: Familie mit zehn Kindern sucht verzweifelt neues Zuhause

Familie Mayle aus Iphofen wurde wegen Eigenbedarf gekündigt. Zum 15. März sollen sie aus dem Haus, in dem sie wohnen, ausziehen. Nun sucht die elfköpfige Familie dringend eine neue Bleibe. Auch der Iphofener Bürgermeister hat sich in die Suche eingeschaltet – bislang ohne Erfolg.

Claudia und Jim Mayle wohnen derzeit in Hellmitzheim, einem Ortsteil der Stadt Iphofen im Lkr. Kitzingen. Bei ihnen leben neun Kinder: Alyssa, Collin, Emilia, David, Justin, Melinda, Marvin, Nicholas, Patrick. Christina, die Älteste, wohnt bereits bei ihrem Freund. Der Familie wurde wegen Eigenbedarf gekündigt. Das Haus, in dem sie wohnen, soll abgerissen werden. Auf dem Grundstück soll neu gebaut werden.

Erfolglose Suche nach einem neuen Zuhause

Das Haus, in dem Familie Mayle im Iphofener Ortsteil Hellmitzheim wohnt.

Die Kündigung wegen Eigenbedarfs kam vor einem Jahr. Zum 15. März sollen die Mayles das Haus, in dem sie derzeit wohnen, räumen. Den Termin hat das Amtsgericht Kitzingen nach einer Räumungsklage gesetzt. Seit der Kündigung hat Claudia Mayle im Raum Iphofen alles versucht. Auch der Iphofener Bürgermeister Josef Mend hat sich in die Suche eingeschaltet – bisher aber ohne Erfolg. Laut Bürgermeister Mend gibt es im Raum Iphofen keine Leerstände. Häuser in der Größenordnung sind nicht verfügbar.

Bürgermeister gerät unter Zugzwang

Falls es am 15. März tatsächlich zur Zwangsräumung kommen sollte, hätte Iphofens Bürgermeister Josef Mend eine elfköpfige, obdachlose Familie, für die die Stadt verantwortlich wäre: "Die Kommune hat weder mit dem Mietverhältnis etwas zu tun gehabt, noch mit der ganzen Situation. Jetzt ist die Kommune plötzlich der Buhmann, der dieses Problem zu lösen hat."