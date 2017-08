Täter weiter auf der Flucht Fahndung nach Bankraub in Unterfranken dauert an

Auf die Sparkasse in Saal an der Saale ist heute morgen ein Bankraub verübt worden. Der bewaffnete Täter soll rund eine Stunde später auch eine Bäckerei in Nüdlingen überfallen haben. Die Polizei hat eine Großfahndung eingeleitet. Der Täter ist nach wie vor auf der Flucht.

Nach Angaben der Polizei seien nach dem Banküberfall 25 Streifen im Einsatz gewesen. "Alles was rollen kann, ist unterwegs", so Polizeisprecher Philipp Hümmer. Die Streifen kämen auch aus den umliegenden Dienststellen. Außerdem seien die Kollegen aus Thüringen informiert.

Blaue Jacke und blauer Schal

Überfallene Bäckerei-Filiale in Nüdlingen

Der mit einer Pistole bewaffnete und mit einem blauen Schal sowie einer Sonnenbrille maskierte Mann soll heute gegen 9.20 Uhr in die Sparkasse in der Hauptstraße gekommen sein und Bargeld gefordert haben. Anschließend flüchtete er. Wie hoch die Beute ist, ist noch nicht bekannt. Rund eine Stunde später gab es einen weiteren Überfall, dieses Mal auf eine Bäckerei-Filiale in Nüdlingen bei Bad Kissingen. Auch dort forderte ein bewaffneter Mann Bargeld. Er flüchtete allerdings ohne Beute. Nach Angaben der Polizei handelt es sich vermutlich um denselben Mann, der auch die Sparkasse in Saal an der Saale überfallen hatte. Die Polizei weitete ihre Großfahndung deswegen nun auch auf den Landkreis Bad Kissingen aus. Ein Polizeihubschrauber ist angefordert, aus Schweinfurt unterstützt ein Einsatzzug die Fahndung.