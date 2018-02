A 70 bei Schweinfurt Ersthelfer sterben bei Versuch, Warndreieck aufzustellen

In Unterfranken sind in der Nacht gegen 2 Uhr auf der A70 im Landkreis Schweinfurt zwei Männer ums Leben gekommen. Sie hatten versucht, eine Unfallstelle an der Mittelleitplanke abzusichern und wurden von einem Auto frontal erfasst.

Der Unfall, ist an Tragik kaum zu überbieten. Denn die beiden Opfer waren Ersthelfer. Sie wurden 44 und 49 Jahre alt.

Hilfe für Ehefrau mit kleinem Kind nach Unfall

Überreste des Warndreiecks

Der 44-Jährige hatte nach Angaben der Polizei der eigenen Ehefrau zur Hilfe kommen wollen. Die 32-Jährige war mit ihrem Kind im Auto vorausgefahren. In Höhe Gochsheim war der Kleinwagen gegen die Mittelschutzplanke geprallt, weshalb ist nach Angaben der Polizei noch völlig ungeklärt.



Was dann aber geschah, führte für mehrere Stunden zu einer Vollsperrung der A 70 in Richtung Süden. Der Ehemann hält auf dem Standstreifen an, um seiner Frau zur Hilfe zu kommen, ebenso wie ein weiterer Autofahrer. Nach den Ermittlungen wird den beiden Männern zum Verhängnis, dass sie die Fahrstreifen überqueren um ein Warndreieck aufzustellen.

26-jährige Frau erkennt Ersthelfer zu spät und kann nicht bremsen

Die Frau hatte sich mit dem Kind bereits in Sicherheit gebracht, als sich eine 26-Jährige aus dem Landkreis Haßberge mit hoher Geschwindigkeit der Unfallstelle nähert. In der Dunkelheit erkennt die Fahrerin die Gefahr offenbar zu spät. Ihr Wagen prallt gegen das Unfallfahrzeug und erfasst die beiden Männer.

Ersthelfer sind sofort tot

Die 44 und 49Jährigen Unfallhelfer werden durch die Luft geschleudert und erliegen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die 26Jährige erleidet nach Angaben der Polizei einen schweren Schock.