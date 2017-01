Würzburger Anti-Krebs-Forschung Über eine Million Euro mit Crowdfunding gesammelt

Erstmals in der Geschichte der Würzburger Universität wird ein Forschungsprojekt per Crowdfunding finanziert. Einen Scheck über 1.023.115 Euro überreichte Gabriele Nelkenstock am Sonntag. Innerhalb von nur neun Monaten hat die Vorsitzende des Vereins „Hilfe im Kampf gegen Krebs“ über eine Million Euro zusammengetragen.

Anfangs glaubten nur wenige an den Erfolg der Crowdfunding-Aktion. Viele kleine Investoren sollten einen vielversprechenden Ansatz des Uniklinikums Würzburg zur zukünftigen Krebstherapie unterstützen. Durch die "Hemibody-Therapie" wollen Würzburger Mediziner Tumorzellen markieren, so dass sie das eigene Immunsystem bekämpfen kann. Amerikanische Investoren wollten bereits die Rechte kaufen, doch damit wäre vollkommen unklar, was aus der Idee wird. Die Würzburger Experten benötigten aber eine Million Euro, um ihre Therapie an Patienten zu testen. Dies ist nun möglich, 2018 soll eine Studie mit Patienten starten.

Spenden auch aus dem Ausland und von Kindern

"Selbst aus der Schweiz kamen Spenden", erzählt Gabriele Nelkenstock. Kinder haben ihre Spardosen geplündert, Frauen für die Aktion gestrickt, zudem beteiligten sich viele Sportvereine, u.a. auch der FC Bayern München oder die Handballer DJK Rimpar Wölfe. Schirmherrin Barbara Stamm unterstütze die Spendenaktion.

"Als Betroffene weiß man, wie wichtig jeder Hoffnungsschimmer ist." Landtagspräsidentin Barbara Stamm bei der Scheckübergabe

Jährlich sterben weltweit Millionen Menschen an Tumorerkrankungen.