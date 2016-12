"Engel für Aleppo" Statue zieht zu Weihnachten in Augustinerkirche Würzburg

Knapp eine halbe Tonne schwer ist sie, die zwei Meter hohe Stele aus Kalkstein. Am Vormittag wurde sie in der Würzburger Kirche aufgestellt und soll an das Leid in der syrischen Metropole erinnern.

Den "Engel für Aleppo" hat Bildhauer Thomas Reuter aus Winterhausen im Landkreis Würzburg geschaffen. Die Skulptur hat eine abstrakte Seite, die zwei Flügel symbolisieren und eine figürliche: darauf ist das Gesicht einer Frau zu sehen, die einen Schrei der Verzweiflung ausstößt. Vor sich hält sie ein lebendig gebliebenes Kind, ein zweites ist tot nach unten gestürzt.

Hoffnung und Leid



In der Augustinerkirche steht die schmale Statue vor den Stufen zum ehemaligen Hauptaltar, genau gegenüber einer historischen Madonnendarstellung, die vor dem Ausgang steht, sagt Prior Peter Reinl. Dazwischen sind kreisförmig die Stuhlreichen für die Besucher aufgestellt. "Beim Engel von Aleppo steht das eine Kind für Hoffnung, das passt zu Weihnachten, aber Opfer und Leid können darüber nicht vergessen werden", so der Augustinerpater.

Bis Mittwoch hat der Konvent zwei Syrer beherbergt. "Über die menschlichen Kontakte wissen wir konkret um die Tragödie, die sich in Aleppo abspielt" , sagt Reinl. Und weil er die Augustinerkirche als Ort versteht, der Frage von Menschen aufgreift und Trauerarbeit leistet, habe er das Angebot von Künstler Thomas Reuter gerne angenommen, die Statue für einige Wochen aufzustellen.

Reales Foto als Auslöser

Geschaffen hat er sie als freie Arbeit für eine Kunstausstellung zum Thema Engel in Thüringen, sagt der Bildhauer. Aufgrund der politischen Situation habe er aber keinen Weihnachtsengel machen wollen. Ein Pressefoto mit einem Mann, der in Aleppo der vor einem Trümmerhaufen sitzt, aus dem das Bein eines Kindes herausragt, sei ihm nicht aus dem Kopf gegangen, als er den Kalkstein bearbeitet hat. Entgegengekommen sei ihm daraus dann die Figur der Mutter mit den zwei Kindern. "Ich kann den Leuten in Aleppo nicht direkt helfen", so Reuter, "aber es ist eine Möglichkeit der Anteilnahme".