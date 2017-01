Deutscher Wetterdienst warnt Extreme Eisglätte in Franken

Viele Straßen in Unterfranken haben sich am Montagmorgen in Eisflächen verwandelt. Schuld ist gefrierender Sprühregen. Die Regenfront zieht bis zum Mittag von Hessen kommend über Mainfranken hinweg nach Osten. Betroffen sind alle Landkreise in Unterfranken, in Mittelfranken unter anderem die Landkreise Ansbach, Erlangen-Höchstadt, Fürth und Neustadt a.d. Aisch. Glätte in Oberfranken kann es in der Stadt und dem Landkreis Bamberg und Coburg geben.