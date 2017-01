Eisbrecher unterwegs Winter erschwert Schiffsverkehr auf dem Main

Zwischen Obernau am Untermain und Garstadt im Raum Schweinfurt ist die Schifffahrt auf über 250 Flusskilometern am stärksten behindert, so der Elektronische Wasserstraßen- Informationsservice (ELWIS). Die Eisbrecher Pechmann und Elsava halten die Schiffsrinne bisher befahrbar. Die Eisdicke beträgt bis zu 10 Zentimeter. Auf 40 Kilometern zwischen Rothenfels und Himmelstadt im Landkreis Main- Spessart gibt es Treibeis auf bis zu 80 Prozent der Flußfläche. Die Nachtschleusungen wurden von 22 Uhr bis 6 Uhr eingestellt.

Freude bei den Freizeitsportlern

Was die Binnenschiffer lähmt, freut die Freizeitsportler. In Astheim bei Volkach ist der Baggersee zum ersten Mal seit 8 Jahren wieder so dick zugefroren, dass am Wochenende Eisstockschießen möglich war. Die Astheimer haben mit Besen eine Bahn auf dem Eis vom Schnee freigekehrt. Bis zu 50 Eisstockschützen mit Familie und Kinder genossen am Sonntagnachmittag dieses Vergnügen. Am Mittwochabend gibt es Eisstockschießen bei Flutlicht - die Feuerwehr wird vom Ufer aus ausleuchten.

Schlittschuhlaufen am Mainufer

In Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) hat die Stadt den Rollschuhplatz am Mainufer umfunktioniert zum Eisplatz und auch noch eine Holzhütte aufgestellt. Dort gab es für die Eisläufer Musik, Glühwein, Kinderpunsch und heiße Würstchen. Zwischendurch warfen die Helfer sogar noch eine Nebelmaschine an. Sowohl am Samstag als auch Sonntag nutzten 200 Schlittschuhläufer das kostenfreie Vergnügen. Jeweils abends erneuern die Männer vom städtischen Bauhof wieder die Eisfläche. Sie rechnen, dass der Platz noch in dieser Woche täglich zu nutzen ist.