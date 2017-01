Versuchter Mord Aschaffenburg Lebensgefährtin mit Messer verletzt

Angeklagt ist der Mann wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Ab heute steht er vor der Großen Strafkammer des Aschaffenburger Landgerichts.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Italiener vor, dass er im Mai 2016 seine Lebensgefährtin mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Die Tat erfolgte demnach aus Eifersucht: Seine Freundin, mit der er bis zur Tat etwa acht Jahre zusammen war und mit der er auch zwei gemeinsame Kinder (ein und vier Jahre alt) hat, hatte offenbar ein Verhältnis mit einem gemeinsamen Freund. Die Beziehung, die aufflog, blieb nicht ohne Folgen: Die Frau wurde schwanger.

Plötzlich Messer gezogen

Nach einer Aussprache zwischen den Beteiligten sah der Betrogene, wie sich seine Lebensgefährtin mit dem Nebenbuhler auf einem Spielplatz in Aschaffenburg unterhielt. Daraufhin holte der 28-Jährige ein Taschenmesser aus seiner Wohnung und stellte seine Freundin zur Rede. Im Gespräch soll er ihr dann in der nahen Koloseusstraße das Messer unvermittelt in die Brust gerammt haben. Der Stich touchierte die Lunge des Opfers, die etwa fünf Zentimeter tiefe Stichverletzung war aber zum Glück nicht lebensgefährlich.