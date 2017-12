Ursache Schneeglätte Frontalcrash bei Rothenbuch - Frau stirbt

Die 77-Jährige, die in ihrem Pkw eingeklemmt worden war, konnte zunächst vor Ort reanimiert werden. Per Rettungshubschrauber wurde sie in ein Krankenhaus geflogen. Nach Polizeiangaben erlag sie am Samstagnachmittag trotz intensiver Bemühungen der Ärzte in einem Krankenhaus ihren Verletzungen.

Zwei Schwerverletzte

Die zwei Insassen des VW-Busses, der 61-jährige Fahrer und dessen 29 Jahre alte Beifahrerin, erlitten schwere Verletzungen und kamen zur Behandlung in umliegende Kliniken.

Rettungshubschrauber neben schneebedeckter B 26

Die Golf-Fahrerin war gegen 10.00 Uhr am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 26 unterwegs. Laut Polizeibericht geriet sie aufgrund von Schneeglätte auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem entgegenkommenden VW-Bus zusammen.