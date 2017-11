Happy Birthday, Rothosen Die Würzburger Kickers haben 110. Geburtstag

Die Würzburger Kickers werden 110 Jahre alt. Aktuell kämpft der Verein in der Dritten Liga um den Klassenerhalt - und verfolgt zugleich das große Zukunftsprojekt eines Stadionneubaus. Ein Blick in 110 bewegte Jahre Vereinsgeschichte.

Am Freitag (17.11.2017) werden die Würzburger Kickers 110 Jahre alt. Als dritter Fußballverein in Würzburg wurden die Kickers am 17. November 1907 gegründet. Die Gründungsmitglieder waren Schulfreunde, die sich von ihrer Zeit an der Realschule und Gymnasium kannten und Spaß an der damals recht jungen Sportart Fußball hatten.

Erstes Spiel der Würzburger Kickers: ein Sieg gegen den Lokalrivalen

Blick in die Chronik: die Mannschaft der Würzburger Kickers beim ersten Spiel der Vereinsgeschichte

Das erste Spiel des FC Würzburger Kickers fand am 5. April 1908 statt. Auf dem Kugelfang am Würzburger Galgenberg wurde der Würzburger Lokalrivale, der FV 04 Würzburg, mit 5:0 besiegt. Am gleichen Tag fand übrigens auch das erste Länderspiel der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft statt. In Basel besiegte die Schweiz Deutschland mit 5:3. An dritten Geburtstag der Kickers, im November 1910, luden sich die Würzburger den amtierenden Deutschen Meister, den Karlsruher FV, zu einem Freundschaftsspiel ein. Völlig überraschend siegten die Kickers an ihrer neuen Spielstätte an der Randersackerer Straße vor 1.500 Zuschauern mit 2:1. Danach ging es steil bergauf.

Vier Jahre nach Vereinsgründung: Aufstieg in die höchste Spielklasse

Schon vier Jahre nach der Gründung, im Jahr 1912, stiegen die Kickers in die höchste bayerische Spielklasse auf: die Ost-Kreisliga A, wo damals Vereine wie Bayern München, 1860 München, Wacker München, SpVgg Fürth und der 1. FC Nürnberg spielten. Schon bald folgte aber ein Tiefpunkt in der Geschichte der Kickers: der Erste Weltkrieg. 107 Mitglieder der Kickers kehrten nicht aus dem Krieg zurück. Der Verein musste nach Kriegsende völlig neu aufgebaut werden. Bis zum Zweiten Weltkrieg folgten zahlreiche Auf- und Abstiege. Der Verein pendelte zwischen der höchsten Spielklasse, der Bezirksliga Nordbayern, und der Kreisliga Unterfranken.

Neues Stadion als Zukuntsprojekt der Würzburger Kickers

Ein Höhepunkt der Vereinsgeschichte: Kickers-Fans feiern 2016 den Aufstieg in die Zweite Bundesliga.

Die Größten Erfolge der jüngeren Geschichte waren zum einen 1977 der Aufstieg in die Zweite Liga - nachdem die Kickers zuvor 27 lange Jahre in der Bayernliga gespielt hatte. Und dann ist da natürlich die Aufstiegsserie der Jahre 2012 bis 2016, die den Verein von der Landesliga bis in die Zweite Bundesliga führten. Ein großes Zukunftsprojekt ist das neue Stadion. Zusammen mit der Stadt Würzburg wird derzeit nach einem geeigneten Standort gesucht. In den Träumen der Fans ist ein neues Stadion sicher auch verbunden mit einem erneuten Aufstieg der Kickers in die Zweite Liga. Davon ist man aktuell allerdings weit entfernt. Nach dem Abstieg im Sommer spielen die Würzburger Kickers aktuell in der Dritten Liga und stehen nach 15 Spieltagen auf dem drittletzten Platz.