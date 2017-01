Rechtsextremismus DGB Würzburg fordert Verbot der Partei "III. Weg"

Auf seiner Klausur hat der DGB Kreisverband Würzburg das Verbot der Neonazivereinigung "III. Weg" gefordert. Laut DGB habe sich der "III. Weg" als Partei formiert und stehe in direkter Nachfolge des verbotenen Netzwerkes "Freies Netz Süd".

Laut einer Pressemitteilung des DGB seien Inhalte und Personen des "III. Weges" und des "Freien Netzes Süd" identisch. Gewerkschaftssekretär Norbert Zirnsak spricht in Sachen "III. Weg" von einer "Chaostruppe in Springerstiefeln", die mit einer "absurden Mischung aus faschistischer Ideologie und rassistischer Menschenverachtung" hausieren gehe. "Einzelnen Akteuren dieser Partei werden Kontakte zum rechtsterroristischen NSU nachgesagt", heißt es in dem Schreiben.

Stadt Würzburg soll geplanten Aufmarsch verbieten

Nach Angaben des DGB wirbt der "III. Weg" im Internet aktuell für einen Aufmarsch Mitte Februar in Würzburg. Die Gewerkschafter appellieren nun an die Stadtverwaltung, "die gute städtische Tradition fortzusetzen und diesen Aufmarsch im Februar zu verbieten". Beim Gegenprotest setzt der DGB auf die "eigenständige Kraft der Würzburger Zivilgesellschaft" und ruft zu Respekt in Würzburg auf.