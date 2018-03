Franz Jung besucht Gläubige Künftiger Bischof von Würzburg zum ersten Mal in seinem Dom

Der designierte Würzburger Bischof Franz Jung macht heute seinen Antritts-Besuch in Würzburg. Im Würzburger spricht er zum ersten Mal an die Gläubigen aus seinem Bistum. Geweiht wird Franz Jung am 10. Juni.

Der Bischof kommt am diesem Tag extra aus Speyer angereist und wird auch wieder dorthin zurückfahren. Im Bistum Speyer hat Jung derzeit noch das Posten des Generalvikars, des Chefs der diözesanen Administration inne.

Der neu ernannte aber noch nicht geweihte Bischof von Würzburg, Franz Jung, sprach um 12 Uhr zum ersten Mal in seiner Kathedralkirche zu den Gläubigen seines Bistums sprechen. Nach dem traditionellen Angelusgebet im Kiliansdom wandte sich der designierte Bischof an die Gläubigen: "Es freut mich und ehrt mich sehr, dass Sie so zahlreich im Dom zusammengekommen sind – an meinem ersten Tag, an dem ich mein neues Bistum besuche." Laut Bistum waren 1.000 Menschen gekommen.

Jung sieht seine Aufgabe in der Integration. "Der Bischof ist derjenige, der zusammenführen muss. Es gibt viele divergierende Auffassungen in unserer Zeit. Darum ist es Aufgabe des Bischofs auszugleichen und die Menschen einzuladen, gemeinsam einen Weg zu gehen und trotzdem vorwärts zu gehen", sagte er gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Jung sei genau richtig für das Amt des Bischofs von Würzburg, sagte Jungs Vorgänger Friedhelm Hofmann und fuhr fort: "Ein Bischof muss führen können und auf die Menschen zugehen können, und er kann beides."

Papst Franziskus hatte Franz Jung am 16. Februar zum Bischof von Würzburg ernannt. Die Bischofsweihe mit Amtseinführung findet am Sonntag, 10. Juni im Würzburger Kiliansdom statt.