Sein und Schein In Stein gehauene Denkmäler am Main

Kopien wohin das Auge schaut. Besonders gut lässt sich das in Würzburg studieren. Denn keine andere Zweigstelle der bayerischen Schlösserverwaltung betreut so viele Steinfiguren wie diese. Allein im Hofgarten der Würzburger Residenz und im Veitshöchheimer Rokokogarten befinden sich zusammen über 800 solcher Objekte.

Es ist ein strahlender Wintermorgen. Ladenbetreiber der winzigen Geschäfte direkt an der Außenwand der Würzburger Marienkapelle stellen Auslagen ins Freie. Das frühe Sonnenlicht lenkt den Blick unweigerlich auf zwei äußerst leicht bekleidete Gestalten.

"Adam und Eva - von Tilman Riemenschneider. Jaja, das ist die natürlich Eva und das der Adam." Umfrage vor den Figuren

Fangen wir also bei Adam und Eva an. Die beiden kennt in Würzburg so gut wie jeder: Tilman Riemenschneiders lebensgroße Figuren hängen rechts und links vom Südportal der Würzburger Marienkapelle. Sie schauen mit versteinerter Gelassenheit aus drei Metern Höhe auf das Markttreiben - und das bereits seit 1493. Denkste! Die Originalfiguren sind oben im Museum untergebracht.



Auch das ist in Würzburg kein Geheimnis - und vor allem kein Grund sich aufzuregen.

Tilmann Riemenschneiders erster Auftrag

Im Mainfränkischen Museum, hoch oben auf der Festung Marienberg, sieht man das genauso. Denn der Riemenschneidersaal lockt die Besucher in Scharen.

Man läuft dort direkt auf den echten Adam und die Eva zu. Die waren immerhin der erste öffentliche Auftrag des Bildhauers - und damit ein Schlüsselwerk, erklärt Museumsleiterin Claudia Lichte. Adam und Eva kamen aber nicht einfach hier her, um sie vor Abgasen und saurem Regen zu schützen.

"Bei Adam und Eva ist das eine interessante Geschichte, die wurden auf Befehl des Dompfarrers 1894 abgenommen. Der hat die ihrer Nacktheit wegen abnehmen lassen. Er wollte solche Figuren nicht öffentlich zur Schau stellen. Und dann ist es der historische Verein, der sich um den Verbleib dieser Figuren bemüht. Und so sind die in die Sammlung des dann sich später gründenden Luitpoltmuseums gekommen." Museumsleiterin Claudia Lichte

Nackte Putti und stumme Sittenwächter

So wurden Adam und Eva sozusagen ein zweites Mal aus dem Paradies vertrieben; und das, obwohl sie zumindest unten herum schamvoll ein Feigenblatt verhüllt. Darauf legte man bereits im Mittelalter Wert. Trotzdem dauerte es viele Jahrzehnte, bis Adam und Eva an ihre angestammten Plätze zurückkehren durften.

"Ältere Würzburger werden das Portal an der Marienkapelle noch ohne Adam und Eva kennen. Es wurden dann erst 1975 Kopien angefertigt von dem Bildhauer Singer, der hier im Museum war und diese Kopien nach den Originalen gefertigt hat." Museumsleiterin Claudia Lichte

Aus dem Hofgarten der Fürstbischöflichen Residenz in Würzburg ist kein Fall überliefert, bei dem ein Sittenwächter Alarm schlug. Dabei wimmelt es dort nur so von nackten Putti. Unter den Arkaden kämpfen zwei kleine Nackedeis um einen erlegten Hasen. Dem einen fehlt der linke Fuß. Die Figuren scheinen aus gelbem Sandstein gehauen: doch original-barock sind sie nicht, sagt Schlossverwalter Gerhard Weiler.

"90 Prozent sind Abgüsse. Man hat ein Sonderprogramm für den Hofgarten Veitshöchheim und den Hofgarten Würzburg in den 80er Jahren aufgelegt. Das ging bis 91/92. Da hat man alle Figuren abgegossen, ein Abgießverfahren gemacht mit einer Art Mineralbeton. Wir können heute gar nicht mehr unterscheiden, wenn wir die Teile anschauen: Ist das jetzt Stein oder Guss? Also, das ist sehr gut gemacht worden, unterliegt aber mittlerweile auch einer gewissen Verwitterung." Schlossverwalter Gerhard Weiler

Kulturelles Erbe: Aus Alt mach Neu

Und was Wind und Wetter nicht vermögen, schafft mitunter der gemeine Tourist. So ist etwa vom Rokokogarten in Veitshöchheim überliefert, dass man dort schon vor rund 100 Jahren bestimmten Personen den Zutritt verwehren musste, nachdem sich Diebstähle gehäuft hatten. Diese Probleme kennt Gerhard Weiler heute nicht mehr - weder in Veitshöchheim noch in Würzburg.

"Natürlich bleibt es nicht aus, dass der ein oder andere, ob bewusst oder unbewusst, auch mal einen Schaden an einer Figur verursachen kann. Um so wichtiger ist es immer, das Original zu erhalten." Schlossverwalter Gerhard Weiler

Klar, dass man nicht alle 800 Steinfiguren ins Museum stellen kann. Zum Anschauen gibt es schließlich die oft sehr guten Repliken. Aber vorhanden sind sie alle. Verteilt auf verschiedene Depots. Denn eines Tages ist auch die Kopie wieder reif für die Runderneuerung.