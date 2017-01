Reaktion auf Schließungspläne Schaeffler-Mitarbeiter demonstrieren in Suhl

Die Mitarbeiter von Schaeffler in Elfershausen (Lkr. Bad Kissingen) haben am Dienstag vor ihrem Werk und in Suhl protestiert. Das Werk mit 280 Mitarbeitern soll geschlossen werden. In Elfershausen werden Wälzlager hergestellt.

Mit fünf Bussen ist die Belegschaft von Elfershausen nach Suhl in Thüringen gefahren. Dort tagten 150 Schaeffler Betriebsräte von 26 Standorten. Hier demonstrierten sie für den Erhalt von Arbeitsplätzen. Den Beschäftigten gelang es, Vorstand Klaus Rosenfeld zu einer Stellungnahme zu bewegen. Er verteidigte die Schließungspläne und wurde dafür scharf angegriffen.

Kein Verständnis für Schließungspläne

Michael Walter, der Betriebsratsvorsitzende des Schaeffler-Werks in Elfershausen, kann die geplante Schließung nicht verstehen. Seit zehn Jahren verzichten die Mitarbeiter dort auf Lohn. Sie arbeiten 40 Stunden und erhalten nur den Lohn für 35 Stunden. Dafür erhielten sie eine Standortsicherung bis zum 31.12.2020. Laut Walter sollen auch vom Schaeffler-Werk in Höchstadt 100 Arbeitsplätze nach Osteuropa verlagert werden.

Gute Bilanz für Standort Elfershausen

Das Werk in Elfershausen schreibt schwarze Zahlen. Schaeffler hatte in den vergangenen Jahren noch Millionen in den Standort investiert. Vorletzte Woche hatte Schaeffler überraschend angekündigt, dass das Werk Elfershausen auf dem Prüfstand stehe. Ende 2017 könnte Schluss sein.

Großer Arbeitgeber in Franken

Am Standort Schweinfurt beschäftigt Schaeffler im Augenblick rund 6.000 Menschen. Am Standort Herzogenaurach sind es rund 10.000. Montag wurde bekannt, dass Schaeffler eine 100 prozentige Tochter für Feinschneideaktivitäten in Romanshorn am Bodensee in der Schweiz verkauft. Alle 170 Mitarbeiter dort sollen übernommen werden.