Ökologischer Landbau Bundespreis für Würzburger Weingut am Stein

Mit einer großen Auszeichnung sind Sandra und Ludwig Knoll am Wochenende von der Grünen Woche in Berlin nach Würzburg zurückgekehrt: Beim Bundeswettbewerb Ökologischer Landbau bekam ihr Weingut einen der drei Preise verliehen.

Mit dem Preis würdigt die Jury die gesamtbetriebliche Konzeption.

In der Laudatio heißt es: "Die starke Ausrichtung auf eine ständige Qualitätssteigerung im Weinberg und im Keller, die konsequente Orientierung am Prinzip der Nachhaltigkeit im gesamten Betriebsablauf sowie die breite Öffentlichkeitsarbeit durch zahlreiche Großveranstaltungen haben die Jury in besonderem Maße beeindruckt."

"Preis würdigt Lebensidee"

"Die Auszeichnung beim Bundeswettbewerb Ökologischer Landbau ist für uns die Bedeutendste, weil sie nicht nur den Wein, sondern auch unsere Lebensidee würdigt", freut sich Ludwig Knoll.

Das Weingut am Stein zählt zu Frankens besten Adressen. 30 Prozent der Weine werden inzwischen in die USA exportiert. Der Betrieb ist seit 2008 biozertifiziert und seit 2013 Mitglied bei "Naturland".