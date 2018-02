Finanzprobleme Braveheart Battle in Bischofsheim fällt aus

Der Braveheart Battle in Bischofsheim wird am 10. März nicht stattfinden. Die beiden Sponsoren – Christoph Zitzmann und Jörg Lindemann – haben heute auf der Website des Braveheart Battle mitgeteilt, dass sie den Hindernislauf an dem geplanten Termin nicht durchführen können.