Nach Brand in Zuckerfabrik Hoffnung auf Reparatur bis September

Nach dem Brand im Werk der Südzucker AG in Ochsenfurt setzten heute Experten der Kriminalpolizei am Montag die nach der Ursache fort. Unterdessen hofft der Werksleiter, dass der Schaden bis zum Start der Verarbeitungskampagne im September behoben werden kann.

Alles hänge davon ab, dass benötigte Ersatzteile zeitnah geliefert werden können, sagte Werksleiter Stefan Mondel dem BR. Nach ersten Erkenntnissen hatte das Feuer am Samstag von einer Lärmschutzwand aus Strohballen um den Rübenhof auf ein System von Förderbändern zur Weiterverarbeitung übergegriffen, das teils auch unterirdisch verläuft.

Gelände wieder freigegeben

Das Werksgelände der Südzucker Ochsenfurt hat die Kriminalpolizei seit Montagmittag wieder freigegeben. Noch beschlagnahmt ist nach Angaben von Werksleiter Stefan Mondel allerdings der Bereich des ehemaligen Lärmschutzwalls aus Strohballen, von dem der Brand am Samstagnachmittag ausgegangen war. Von den Fenstern aus einem Zuckersilo habe er ein Blick darauf werfen können, so Mondel und sagt hörbar betroffen: " da ist einiges kaputt".

Jetzt gehe es im weiteren darum die Anlagen zu inspizieren. Dazu wird für den morgigen Dienstag ein Statiker erwartet. Er müsse entscheiden, was abgerissen und was instandgesetzt werden kann. Hauptsächlich betroffen ist die Rübenanlieferung mit einem unterirdischen Förderband. Auch Vertreter der Brandschutzversicherung werden nun in Ochsenfurt erwartet. Eine Schadensschätzung konnte Mondel aber noch nicht abgeben.

Insgesamt brannten rund 4.000 Kubikmeter Stroh ab, so die Polizei. Der aus mit Plastik ummantelten Strohballen errichtete Lärmschutzwall hatte eine Länge von rund 100 Meter und war etwa fünf Meter hoch. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Trockenheit stresst Rübenanbauer

Klaus Ziegler vom Verband der Fränkischen Rübenanbauer hofft, dass die Verarbeitung in Ochsenfurt im September wie immer anrollen kann. Auf 23.500 Hektar werden aktuell in Franken Rüben angebaut und bislang profitieren sie mit gutem Wachstum von einem Mix aus Sonne und Regen.