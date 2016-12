Lagerhalle steht in Flammen Großbrand im Industriegebiet von Bad Königshofen

Im Industriegebiet von Bad Königshofen hat es am Freitagmorgen einen Großbrand gegeben. In einer Lagerhalle einer Dachdeckerfirma in der Industriestraße ist ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Gegen 05.45 Uhr war der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken der Notruf eingegangen. In dem dortigen Dachdeckerbetrieb war aus noch ungeklärter Ursache eine Lagerhalle in Brand geraten und stand lichterloh in Flammen. Fünf in der Halle abgestellte Fahrzeuge wurden von den Flammen zerstört.

Polizei: für Anwohner bestand keine Gefahr

Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude auf dem Gelände und auch auf einen angrenzenden Discounter verhindern. Eine Gefährdung der Anwohner bestand zu keinem Zeitpunkt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Polizei kann zur Brandursache und zur Schadenshöhe noch keine Angaben machen.