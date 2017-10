Polizei sucht möglichen Brandstifter Brand an Würzburger Berufsschule verursacht hohen Schaden

Bei einem Brand am Würzburger Don-Bosco-Berufsbildungswerk ist Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Das Feuer brach in einem Carport der Schule aus und griff auf eine Fassade über. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Sechsstelliger Sachschaden ist am Donnerstagabend (27.10.17) bei dem Brand am Würzburger Don-Bosco-Berufsbildungswerk entstanden. Nach Angaben der Polizei ist bislang unklar, warum das Feuer in einem großen Carport in der Außenanlage der Schule ausbrach. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge könne auch eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Brand in Don-Bosco-Berufsschule: Polizei sucht möglichen Brandstifter

Bei der Suche nach einem möglichen Brandstifter hofft die Kripo auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Polizei zufolge stellte ein Hausmeister gegen 21.00 Uhr Brandgeruch fest und ging diesem nach. Im Bereich einer Lagerhalle entdeckte er aufsteigenden Rauch und auch eine Person, die direkt an dem Feuer stand. Als diese den Hausmeister bemerkte, flüchtete sie in unbekannte Richtung. Eine Großfahndung der Polizei verlief bisher erfolglos. Die Kripo Würzburg setzt zur Aufklärung der Tat deshalb auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die vor oder nach dem Brandausbruch verdächtige Personen gesehen haben, sollen sich dringend bei der Polizei melden.

Flammen griffen auf Fassade der Würzburger Berufsschule über

Ein Großaufgebot der Würzburger Feuerwehr war im Einsatz.

Bei dem Brand war ein Großaufgebot der Würzburger Feuerwehr im Einsatz. Von dem Carport im hinteren Bereich des Gebäudekomplexes im Schottenanger griffen die Flammen auf die Außenfassade eines Ausbildungsgebäudes über. Die Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindern. Durch das Feuer brannten drei Kleintransporter sowie ein Pkw vollständig aus .