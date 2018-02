Trittbrettfahrer in Würzburg 52-Jähriger hängt sich an Heck eines Rettungswagens - schwer verletzt

Ein 52-Jähriger war am Mittwochabend in Würzburg als Trittbrettfahrer unterwegs und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Mann hatte sich bei einem Rettungswagen auf ein am Heck befestigtes Trittbrett gestellt und war mitgefahren.