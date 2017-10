Nach neun Tagen 103.000 Besucher auf der Mainfrankenmesse

In Würzburg ist die Mainfrankenmesse zu Ende gegangen. In 23 Messehallen sowie dem Freigelände auf den Mainwiesen waren rund 650 Aussteller vertreten - vorwiegend aus der Region. An den neun Messetagen wurden 103.000 Besucher gezählt.